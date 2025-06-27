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«Манчестер Юнайтед» интересен Заир-Эмери, «ПСЖ» оценивает игрока в € 100 млн

Дата публикации: 27-06-2025 08:57

«МЮ» хочет подписать полузащитника «Пари Сен-Жермен» Уоррена Заира-Эмери. Согласно сведениям «TEAMtalk», боссы «красных дьяволов» видят в 19-летнем французе замену Кристиану Эриксену. Тем не менее парижане не спешат расставаться с талантливым воспитанником академии, установив на него ценник в 100 000 000 евро.

В прошлом сезоне Заир-Эмери уверенно закрепился в основе «красно-синих». Луис Энрике использовал его в 51 игре, в которых Уоррен отличился три раза и отдал две голевые передачи.

Трудовой договор хавбека с «ПСЖ» действует до 2029 года, а текущая рыночная стоимость француза составляет € 55 млн (источник – «Transfermarkt»).

В ноябре 2023-го Заир-Эмери дебютировал в футболке национальной сборной. С того момента он поучаствовать в семи играх (1 гол).

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