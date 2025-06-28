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Камерунский вингер близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 28-06-2025 12:16

Брайан Мбеумо, один из ключевых игроков «Брентфорда», находится в шаге от перехода в «Ман Юнайтед».

Так, журналист «talkSPORT» Алекс Крук утверждает, что футболист уже на следующей неделе пройдет медицинское обследование, после чего стороны приступят к оформлению трансфера. Переговоры вышли на финальную стадию: клубы согласовали базовые условия сделки, а теперь уточняют механизм выплат и детали контракта.

Сумма перехода составит порядка 60 миллионов фунтов, а с учетом бонусных отчислений может вырасти до 65 млн.

В прошлом сезоне Мбеумо доказал свою ценность, став главной ударной силой «пчёл». В 42 матчах он отметился 20 голами и 9 результативными пасами.

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