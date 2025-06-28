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Винисиус далек от продления контракта с «Реалом», он хочет зарабатывать € 30 млн

Дата публикации: 28-06-2025 12:16

Люди из окружения Винисиуса Жуниора опровергли слухи насчет того, что футболист договорился о пролонгации соглашения с «Реалом». Об этом информирует издание «The Athletic».

Напомним, действующий контракт бразильца с командой Хаби Алонсо рассчитан еще на два года.

Согласно источнику, вингер хочет получить предложение с годовой зарплатой не менее 30 000 000 евро, включая «заоблачный», даже по меркам «Реала», бонус за заключение сделки. Подчеркивается, что сейчас Винисиус зарабатывает 20,8 млн евро за сезон.

Минувшая кампания стала для вингера одной из самых продуктивных за все время пребывания в Мадриде: он сыграл в 55 матчах, забил 22 гола и сделал 19 ассистов.

Эксперты «Трансфермаркт» оценивают 24-летнего бразильца в € 170 млн евро.

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