«Локомотив» рассматривает четырех игроков на замену Вере

Дата публикации: 28-06-2025 12:16

«Локомотив» работает над поиском замены аргентинскому хавбеку Лукасу Вере. На карандаше у столичного клуба находятся сразу четыре кандидата.



В числе потенциальных новичков значатся: Иван Олейников («Крылья Советов»), Кирилл Щетинин («Ростов»), замбийский футболист Кингс Кангва («Хапоэль» Беэр-Шева), а также иранец Мохаммаджавад Хоссейнеджад («Динамо» Махачкала).



Напомним, накануне стало известно, что неназванный саудовский клуб в последний момент перехватил Веру у «железнодорожников», предложив игроку оклад в 2,5 раза больше, чем «Локо».



В минувшей кампании 28-летний аргентинец отыграл 31 встречу за «Химки» (7 мячей и 4 результативные передачи). Летом подмосковная команда лишилась лицензии РФС из-за огромных долгов и прекратила профессиональную деятельность. По этой причине Вера остался без работы.