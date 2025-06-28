"Лестер Сити" объявил об уходе Руда ван Нистелроя с поста главного тренера

Дата публикации: 28-06-2025 15:05

Футбольный клуб "Лестер Сити" официально объявил о расставании с главным тренером Рудом ван Нистелроем. Нидерландский специалист покидает команду после неудачного отрезка, в течение которого клуб не смог удержаться в английской Премьер-лиге и по итогам сезона покинул элиту.

Назначенный в ноябре 2024 года, ван Нистелрой провел у руля "Лестера" всего 27 матчей, в которых "лисы" сумели одержать лишь пять побед. Остальные встречи завершались ничьими или поражениями, что не позволило команде выбраться из нижней части турнирной таблицы и сохранить прописку в АПЛ. Несмотря на изначальные надежды болельщиков и амбициозные планы клуба, тренерский эксперимент с именитым экс-нападающим завершился разочарованием.

Контракт ван Нистелроя с "Лестером" был рассчитан до 2027 года, однако руководство клуба решило не дожидаться истечения соглашения и приняло решение о досрочном расторжении. Отставка тренера стала логичным итогом неудовлетворительных результатов и общей нестабильности в игре команды во второй половине сезона.

Клуб уже начал активный поиск нового главного тренера, который должен возглавить команду в преддверии старта нового сезона в Чемпионшипе. Предсезонная подготовка "Лестера" стартует 30 июня, и к этому моменту руководство рассчитывает определить преемника ван Нистелроя.

В официальном заявлении "Лестер Сити" поблагодарил Руда ван Нистелроя за проделанную работу и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере. Сам специалист пока публично не комментировал своё увольнение.

Теперь перед клубом стоит задача не только найти нового наставника, но и сформировать команду, способную бороться за возвращение в Премьер-лигу.