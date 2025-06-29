Игрок «Вест Хэма» Пакета хочет вернуться в Бразилию

Дата публикации: 29-06-2025 09:16

Хавбек «Вест Хэма» Лукас Пакета хочет покинуть Туманный Альбион и вернуться на родину.



«The Sun» сообщает, что бразильский футболист склоняется к варианту с переходом во «Фламенго», где начиналась его профессиональная карьера. Руководство «стервятников» с энтузиазмом восприняло идею возможного трансфера. Однако «Вест Хэм» пока не определился с будущим 27-летнего футболиста. В случае согласия на продажу Лукаса, «молотобойцы» рассчитывают выручить около 35 млн евро.



В минувшем сезоне Пакета сыграл в 36 играх на клубном уровне, став автором 5 забитых мячей.



Стоит напомнить, что ранее Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения в адрес полузащитника, подозревая его в намеренных действиях, направленных на манипулирование результатами матчей в целях ставок. По информации прессы, ассоциация может потребовать для Пакета самое суровое наказание – пожизненное отстранение от футбола. Сам бразилец категорически отрицает все обвинения в свой адрес.