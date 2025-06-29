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«Бавария» готова заплатить € 50-60 млн за Вольтемаде, «Штутгарт» хочет € 100 млн

Дата публикации: 29-06-2025 09:16

Мюнхенская «Бавария» активизировала переговоры со «Штутгартом» по вопросу перехода Ника Вольтемаде. Информацией об этом делится издание «Kicker».

«Красные» изначально рассчитывали потратить на сделку в пределах 50-60 миллионов евро, но нынешний работодатель нападающего намеревается получить за своего подопечного в два раза больше – 100 000 000 евро.

В «Баварии» надеются, что молодой футболист в перспективе сможет стать заменой Гарри Кейну, которому через месяц исполнится 32 года.

В сезоне-24/25 немец был задействован в 33 встречах, в которых сумел записать на свой счет 17 голов и три результативные передачи.

Контракт Вольтемаде со «Штутгартом» действует до лета 2028 года, а рыночный ценник на форварда составляет 30 000 000 евро.

Карьера 23-летнего Ника в национальной сборной Германии пока ограничивается двумя сыгранными матчами.

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