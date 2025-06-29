«Монако» объявил о подписании Поля Погба

Дата публикации: 29-06-2025 09:16

Звездный полузащитник Поль Погба возвращается в большой футбол после почти двухлетнего перерыва. Француз подписал контракт с «Монако» до конца сезона 2026/2027, о чем сообщила пресс-служба «монегасков».



За свою карьеру 32-летний спортсмен добился значительных успехов: в составе «Ман Юнайтед» он стал победителем Лиги Европы УЕФА, а с туринским «Ювентусом» завоевал четыре «скудетто» и играл в финале Лиги чемпионов. Вершиной международной карьеры Поля стала победа на ЧМ-2018 в составе национальной сборной.



Однако осенью 2023-го в отношении Погба началось расследование – игрока заподозрили в употреблении допинга. Весной 2024 года хавбек получил четырехлетнюю дисквалификацию. Позже срок наказания был существенно сокращен (до 18 месяцев). Последний раз он появлялся на поле 3 сентября 2023 года.



«Монако» в прошедшем сезоне финишировал на третьем месте в Лиге 1.