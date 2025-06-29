Юрген Клопп: "Это худшая идея, когда-либо реализованная в футболе"

Дата публикации: 29-06-2025 14:04

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп резко раскритиковал проведение Клубного чемпионата мира, который проходит с 15 июня по 13 июля в США. В этом году турнир впервые собрал 32 команды, однако масштабность события вызывает серьёзные опасения у специалиста. По мнению Клоппа, подобные соревнования создают чрезмерную нагрузку на футболистов, лишая их необходимого времени для восстановления.

«Это худшая идея, которую когда-либо реализовывали в футболе», — заявил Клопп в интервью, его слова приводит издание Welt. Он отметил, что понимает финансовую привлекательность турнира для некоторых клубов, особенно с учётом солидных выплат за участие. Однако, по его мнению, далеко не все команды получат ощутимую выгоду, и уж точно не футболисты, которым вновь приходится выходить на поле без полноценного отдыха.

Клопп напомнил, что в прошлом году уже прошли два крупных международных турнира — Кубок Америки и чемпионат Европы. А теперь футболистам приходится участвовать в клубном чемпионате мира, который плавно перейдёт в подготовку к следующему мировому первенству. Такой график, по мнению тренера, абсолютно разрушителен для здоровья игроков — как физического, так и психологического.

«Это невозможно — жить в таком ритме. Игрокам просто не дают времени на восстановление. В долгосрочной перспективе это приведёт к ещё большему числу травм и снижению качества футбола. Мы не можем закрывать глаза на происходящее. Нужно найти баланс между коммерческими интересами и заботой о здоровье футболистов», — подчеркнул Клопп.

Он также добавил, что проведение масштабных турниров не должно происходить в ущерб игрокам. Футболисты — не машины, а живые люди, которым необходима пауза, особенно после насыщенного клубного и международного сезона. Без полноценного отдыха они теряют форму, мотивацию и рискуют получить серьёзные повреждения.

«Я не желаю никому того, что приходится испытывать игрокам в таком графике. Мы должны пересмотреть подход к планированию календаря. Продолжаться так больше не может», — заключил Клопп.