Англия в дополнительное время обыграла Германию и защитила титул чемпионов Европы (U-21)

Дата публикации: 29-06-2025 14:05

В субботу в Братиславе на стадионе «Тегельне Поле» состоялся финальный матч молодежного чемпионата Европы среди игроков до 21 года (ЕВРО-2025 U-21), который проходил в Словакии. В решающем поединке встретились сборные Англии и Германии. В напряжённой и драматичной встрече, длившейся дольше основного времени, победу вновь одержала английская команда, защитив свой титул чемпионов Европы — это уже второй триумф подряд на этом уровне для молодых «трех львов».

Финал, прошедший 28 июня и начавшийся в 22:00 по местному времени, стал настоящим украшением турнира. Англичане сразу обозначили свои амбиции и уже на пятой минуте вышли вперёд — Харви Эллиотт эффектным ударом открыл счёт. Подопечные тренера Англии продолжили давить, и на 24-й минуте Омари Хатчинсон удвоил преимущество после точной передачи Джеймса Макэйти.

Однако немцы, как и положено команде с чемпионским характером, не собирались сдаваться. В компенсированное к первому тайму время Феликс Вайпер сократил отставание, замкнув передачу Марко Небеля — 2:1. Во втором тайме Германия продолжила действовать агрессивно, и усилия принесли результат: всё тот же Небель отличился уже сам, сравняв счёт на 61-й минуте. Матч ушёл в дополнительное время.

Казалось, что игра может дойти до серии пенальти, но англичане сумели переломить ход встречи. Уже в самом начале дополнительного времени, на 92-й минуте, Джейкоб Роув забил победный гол, воспользовавшись передачей Тайлера Мортона. Этот мяч стал решающим и принёс Англии заслуженную победу — 3:2.

Таким образом, молодёжная сборная Англии вновь доказала, что входит в число ведущих футбольных держав Европы в своей возрастной категории. Победа в Словакии подтвердила высокий уровень подготовки и глубину состава, способного решать задачи на самых высоких турнирах. Финал стал достойным завершением яркого и насыщенного чемпионата, а болельщики, пришедшие на «Тегельне Поле», стали свидетелями настоящей футбольной драмы с хэппи-эндом для англичан.