Лунин может продолжить карьеру в Англии

Дата публикации: 30-06-2025 10:49

Судьба украинского голкипера Андрея Лунина в «Реале» пока остается под вопросом.



Согласно данным «Sportskeeda», футболист может сменить клубную прописку в это трансферное окно, так как хочет проводить больше времени на поле. Одним из возможных вариантов для перехода считается «Ман Юнайтед».



Гранд АПЛ ищет усиление на позиции вратаря из-за неуверенной игры Андре Онаны – камерунец регулярно подвергался критике со стороны экспертов и болельщиков.



По имеющейся информации, «красные дьяволы» уже отправили «Реалу» предложение о покупке Лунина за 15 млн евро, но испанская команда надеется заработать на его продаже не менее 20 000 000 евро.



В прошедшем сезоне 26-летний украинец защищал ворота «галактикос» в 14 матчах, пропустив 19 голов.