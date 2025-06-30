11:13 ()
Свернуть список

«Арсенал» обратил свой взор на Экитике

Дата публикации: 30-06-2025 10:49

«Арсенал» проявляет предметный интерес к 23-летнему нападающему франкфуртского «Айнтрахта» Уго Экитике. Информацию об этом раскрыло издание «Sport Bild».

Ключевую роль в возможном трансфере играет Андреа Берта, занимающий пост спортивного директора лондонского клуба. Однако руководство «канониров» не намерено расставаться с запрошенными 100 000 000 евро. Вместо этого ведется поиск альтернативных вариантов усиления атаки.

В шорт-листе у наставника «Арсенала» Микеля Артеты – Виктор Дьёкереш из лиссабонского «Спортинга» и Беньямин Шешко, представляющий «РБ Лейпциг». Если по ним переговоры зайдут в тупик, сделка с Экитике может обрести более конкретные очертания.

В завершившемся сезоне французский форвард сыграл 48 игр во всех турнирах, занеся в свой актив 22 забитых мяча и 12 ассистов. Соглашение футболиста с «орлами» рассчитано еще на четыре года – до июня 2029-го.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close