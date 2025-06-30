«Арсенал» обратил свой взор на Экитике

Дата публикации: 30-06-2025 10:49

«Арсенал» проявляет предметный интерес к 23-летнему нападающему франкфуртского «Айнтрахта» Уго Экитике. Информацию об этом раскрыло издание «Sport Bild».



Ключевую роль в возможном трансфере играет Андреа Берта, занимающий пост спортивного директора лондонского клуба. Однако руководство «канониров» не намерено расставаться с запрошенными 100 000 000 евро. Вместо этого ведется поиск альтернативных вариантов усиления атаки.



В шорт-листе у наставника «Арсенала» Микеля Артеты – Виктор Дьёкереш из лиссабонского «Спортинга» и Беньямин Шешко, представляющий «РБ Лейпциг». Если по ним переговоры зайдут в тупик, сделка с Экитике может обрести более конкретные очертания.



В завершившемся сезоне французский форвард сыграл 48 игр во всех турнирах, занеся в свой актив 22 забитых мяча и 12 ассистов. Соглашение футболиста с «орлами» рассчитано еще на четыре года – до июня 2029-го.