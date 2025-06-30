«Челси» и «МЮ» могут побороться за вратаря из Лиги 1

Дата публикации: 30-06-2025 10:49

Марцин Булка, являющийся основным вратарем «Ниццы», попал в сферу внимания двух английских грандов – «Челси» и «Манчестер Юнайтед». «CaughtOffside» утверждает, что оба клуба всерьез заинтересованы в приобретении польского голкипера в это межсезонье.



Французская сторона готова расстаться с игроком за сумму в диапазоне 20-25 миллионов евро.



Особый интерес «Челси» к Булке объясняется его прошлым: Марцин прошел через молодежные команды «синих», поэтому в АПЛ будет считаться «доморощенным» футболистом.



В минувшем сезоне кипер поучаствовал в 40 официальных встречах, в которых пропустил 55 голов (8 раз отстоял «на ноль»).



Соглашение Булки с «орлятами» действует до июня 2026 года. По данным интернет-ресурса «Transfermarkt», текущая цена 25-летнего поляка – 20 миллионов евро.