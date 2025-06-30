Источник: Заболотный стал игроком «Спартака»

Дата публикации: 30-06-2025 10:49

34-летний нападающий Антон Заболотный, ранее выступавший за «Зенит» и ЦСКА, продолжит карьеру в московском «Спартаке».



Согласно информации, полученной «РБ Спорт», игрок уже подписал контракт с «народной командой» и получил 91-й номер.



Ранее в СМИ сообщалось о том, что стороны заключат соглашение до конца следующего сезона, по которому годовой доход Заболотного составит 600 000 евро.



Этот трансфер стал для «Спартака» первым в межсезонье – до сих пор «красно-белые» не вели активной работы на рынке.



В 2024 году форвард перебрался из ЦСКА в «Химики». В прошлом сезоне он отметился шестью мячами и столькими же голевыми передачами в 29 матчах. 18 июня подмосковный клуб официально прекратил свое существование, а все футболисты «красно-черных» стали свободными агентами.