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Источник: Заболотный стал игроком «Спартака»

Дата публикации: 30-06-2025 10:49

34-летний нападающий Антон Заболотный, ранее выступавший за «Зенит» и ЦСКА, продолжит карьеру в московском «Спартаке».

Согласно информации, полученной «РБ Спорт», игрок уже подписал контракт с «народной командой» и получил 91-й номер.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что стороны заключат соглашение до конца следующего сезона, по которому годовой доход Заболотного составит 600 000 евро.

Этот трансфер стал для «Спартака» первым в межсезонье – до сих пор «красно-белые» не вели активной работы на рынке.

В 2024 году форвард перебрался из ЦСКА в «Химики». В прошлом сезоне он отметился шестью мячами и столькими же голевыми передачами в 29 матчах. 18 июня подмосковный клуб официально прекратил свое существование, а все футболисты «красно-черных» стали свободными агентами.

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