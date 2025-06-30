Ряд клубов РПЛ намерен опротестовать результаты жеребьевки Кубка России

Дата публикации: 30-06-2025 10:49

В российской Премьер-лиге разгорается скандал вокруг жеребьевки первого раунда Пути регионов Кубка России сезона-2025/26.



По данным Telegram-канала «Мутко против», процедура распределения команд проходила в записи за закрытыми дверями. Примечательно, что на нее не были приглашены представители участвующих клубов.



В ряде команд выражают резкое несогласие с таким подходом, утверждая, что отсутствие прозрачности ставит под сомнение честность результатов. По слухам, у участников РПЛ есть серьезные основания полагать, что церемония жеребьевки, показанная на «Матч ТВ», была смонтирована – то есть использован не первый вариант записи. В связи с этим не исключено коллективное обращение в РФС с требованием о пересмотре процедуры.



Согласно регламенту, 16 участников элитного дивизиона распределены по четырем группам, в каждой из которых по четыре коллектива. Первые матчи группового раунда состоятся уже в конце июля – с 29 по 31 число.