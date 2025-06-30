«Челси» покупает нападающего «Брайтона» за 50 млн фунтов

Дата публикации: 30-06-2025 10:49

«Челси» достиг договоренности с «Брайтоном» о переходе бразильского центрфорварда Жоао Педро, сообщает издание «The Athletic».



Сделка оценивается в сумму, превышающую 50 миллионов британских фунтов. Футболист заключит долгосрочное соглашение с «аристократами», которое будет в силе до конца июня 2032 года.



В борьбе за подписание 23-летнего исполнителя участвовал и «Ньюкасл Юнайтед», однако сам Жоао отдал предпочтение предложению лондонского клуба.



В данный момент завершается процесс медицинского обследования бразильца. После соблюдения всех формальностей нападающий сможет присоединиться к команде, которая в настоящее время принимает участие в клубном ЧМ в США. В субботу подопечные Энцо Марески сразятся с «Палмейрасом» в матче четвертьфинала турнира.



В сезоне-24/25 Педро стал автором 10 голов и 7 ассистов в 30 проведенных матчах.