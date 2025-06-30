Отказавший «Зениту» Абрахам определился с новым клубом

Дата публикации: 30-06-2025 10:49

«Бешикташ» нашел общий язык с руководством «Ромы» по поводу трансфера Тэмми Абрахама. Соглашение между сторонами уже достигнуто, а сам нападающий дал принципиальное согласие на переезд в Стамбул. Такими сведениями располагает журналист Фабрицио Романо.



Сумма сделки составит примерно 20 000 000 евро. В настоящий момент клубы завершают оформление документов, после чего 27-летний футболист отправится в Турцию для прохождения медосмотра и подписания контракта.



Ранее в прессе появились слухи, что у Абрахама было предложение от «Зенита», но он отказался от сотрудничества с российским клубом, предпочтя продолжить карьеру в одной из топ-5 европейских лиг.



Английский бомбардир примкнул к «Роме» в 2021 году. Весь прошлый сезон Тэмми защищал цвета «Милана», где сыграл 45 матчей (10 забитых мячей, 7 голевых передач).