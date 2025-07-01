"Реал Мадрид" – "Ювентус". Прогноз на матч клубного чемпионата мира 1 июля

Дата публикации: 01-07-2025 14:56

На стадионе «Хард Рок» в Майами Гарденс состоится одно из самых ожидаемых противостояний стадии 1/8 финала Клубного чемпионата мира — дуэль между самыми титулованными клубами Испании и Италии: мадридским «Реалом» и туринским «Ювентусом». Эти команды не нуждаются в представлении — каждое их очное противостояние в прошлом вызывало огромный интерес, и нынешняя встреча обещает не стать исключением.

«Реал» под руководством Хаби Алонсо уверенно прошёл групповой этап, набрав 7 очков и финишировав на первой строчке. Единственный матч, в котором «сливочные» столкнулись с определёнными трудностями, пришёлся на поединок с «Аль-Хилялем» — ничья 1:1. Однако в следующих играх мадридцы действовали намного увереннее: против мексиканской «Пачуки» они одержали победу 3:1, несмотря на то что почти весь матч играли в меньшинстве. Заключительный тур принес разгром «Зальцбурга» — 3:0, подтвердив статус «Реала» как одного из главных претендентов на трофей.

Туринский «Ювентус» также успешно справился с задачей выхода в плей-офф. Команда Игора Тудора начала турнир ярко, разгромив сначала «Аль-Айн» (5:0), а затем уверенно переиграв «Видад» (4:1). И хотя в последнем туре «старая синьора» потерпела болезненное поражение от «Манчестер Сити» (2:5), стоит учитывать, что результат уже не имел турнирного значения — итальянцы обеспечили себе путёвку в следующий раунд заранее.

История противостояний между этими клубами богата памятными моментами. Их последний официальный матч датируется 2018 годом, когда в четвертьфинале Лиги чемпионов «Ювентус» после домашнего разгрома (0:3) сумел забить трижды на «Сантьяго Бернабеу», и едва не совершил величайший камбек. Однако на 97-й минуте Криштиану Роналду реализовал спорный пенальти, заработанный Лукасом Васкесом, а Джанлуиджи Буффон был удалён за агрессивные протесты. Из состава «Реала» того времени в команде до сих пор выступают Лука Модрич, Васкес и восстанавливающийся от травмы Дани Карвахаль. У «Ювентуса» остался только Даниэле Ругани, тогда не выходивший на поле.

Несмотря на недавнее поражение от «Сити», аналитики не спешат списывать «Юве» со счетов. Туринцы вполне способны дать бой мадридцам, особенно учитывая, что встреча проходит на нейтральном поле, и мотивация будет зашкаливать. Поэтому среди рекомендуемых вариантов ставок стоит рассмотреть двойной шанс на «Ювентус» — Х2 с коэффициентом до 2.40. Альтернативный вариант — победа «Ювентуса» с форой +1 (коэффициент около 1.86), что выглядит вполне реалистично с учётом характера команды.

Также стоит обратить внимание на ставки на результативность. Обе команды обладают мощным атакующим потенциалом, и ставка на то, что обе команды забьют (коэффициент до 1.70), выглядит весьма логичной. Тотал больше 3 голов (коэффициент около 2.01) тоже кажется перспективным: матчи между «Реалом» и «Ювентусом» редко бывают скучными, и нынешняя встреча не станет исключением.

Матч обещает стать настоящим украшением турнирной сетки и подарить болельщикам яркое зрелище с обилием эмоций, борьбы и, возможно, неожиданного результата.