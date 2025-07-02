Астон Вилла объявила о подписании контракта с нападающим Зепикено Редмондом.

Дата публикации: 02-07-2025 17:18

«Астон Вилла» официально объявила о пополнении состава молодым нападающим Зепикено Редмондом. Сообщение о трансфере появилось на сайте клуба, однако детали сделки, включая финансовые условия и размер контракта, не разглашаются. Известно лишь, что 19-летний форвард достался «вилланам» бесплатно после окончания контракта с нидерландским «Фейенордом» 30 июня.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, английский клуб заключил с Редмондом долгосрочное соглашение, которое будет действовать до лета 2029 года. Таким образом, «Астон Вилла» делает ставку на перспективного игрока, который в ближайшие сезоны может усилить атакующую линию команды или развиваться в составе молодежной структуры.

В минувшем сезоне Зепикено Редмонд получил свой шанс в первой команде «Фейенорда» и провел девять матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами. Несмотря на скромную статистику, его игра привлекла внимание скаутов ведущих европейских клубов. Физическая мощь, хорошие стартовые рывки и умение бороться в штрафной зоне стали его отличительными чертами, особенно на фоне молодого возраста и потенциала для дальнейшего роста.

Переход в АПЛ и адаптация в «Астон Вилле» станут для Редмонда новым вызовом и важным этапом в его карьере. В клубе рассчитывают, что при правильном подходе и под руководством Унаи Эмери нападающий сможет раскрыть свой потенциал и стать ценным активом команды в ближайшие годы.