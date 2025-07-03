«Арсенал» намерен подписать одного из лидеров «Монако»

Дата публикации: 03-07-2025 10:50

«Арсенал» проявляет интерес к французскому вингеру Магнесу Аклиушу, который в настоящее время защищает цвета «Монако».



По данным «L’Équipe», представители лондонского клуба уже провели переговоры с агентом футболиста Хасаном Четинкая.



Руководство «монегасков» не планирует расставаться со своим подопечным, если предложение не достигнет отметки в 70 000 000 евро. Срок действующего соглашения игрока с командой истекает лишь летом 2028 года.



В списке кандидатов на усиление «канониров» фигурирует еще одно имя – атакующий хавбек «Аталанты» Адемола Лукман.



Отмечается, что конкуренция за Аклиуша остается высокой: за его прогрессом пристально следят в «Ман Сити», «МЮ», «Тоттенхэме» и «Ноттингем Форест».



В минувшем сезоне 23-летний фланговый нападающий принял участие в 43 матчах (7 забитых мячей, 12 голевых передач).