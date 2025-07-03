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«Ливерпуль» отклонил предложение «Баварии» о переговорах по Диасу

Дата публикации: 03-07-2025 10:50

«Ливерпуль» не стал рассматривать предложение от «Баварии» из Мюнхена о переходе колумбийского футболиста Луиса Диаса.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, представляющий издание «GiveMeSport», немецкий гранд получил четкий сигнал: «мерсисайдцы» не планируют отпускать своего вингера в текущий трансферный период.

Что касается саудовского «Аль-Насра», ранее проявлявшего интерес к Диасу, то клуб пока не выходил на официальные переговоры с руководством «Ливерпуля». Это означает, что колумбиец с высокой вероятностью останется в АПЛ.

Диас присоединился к «красным» в январе 2022 года и с тех пор прочно закрепился в основе. В сезоне 2024/2025 Луис принял участие в 50 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 17 забитых мячей и 8 результативных пасов.

«Transfermarkt» оценивает 28-летнего Диаса в 70 млн евро.

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