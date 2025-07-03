Дьёкереш договорился о контракте с английским клубом

Дата публикации: 03-07-2025 10:50

«Арсенал» достиг договоренности о личных условиях контракта с Виктором Дьёкерешем из «Спортинга». Об этом стало известно из сообщения, опубликованного авторитетным инсайдером Николо Скирой. Соглашение будет действовать в течение пяти лет, до лета 2030 года.



Сейчас представители английского клуба ведут активные переговоры с португальцами, чтобы завершить трансфер. По информации журналиста Саши Тавольери, стороны близки к достижению компромисса, и сделка может быть оформлена в ближайшие дни.



Дьёкереш намерен покинуть «Спортинг» в текущее трансферное окно и делает все для ускорения перехода. Так, игрок проигнорировал начало предсезонных сборов, не вернувшись из отпуска. Форвард крайне недоволен тем, что президент «зелено-белых» Фредерику Варандаш нарушил данное ранее обещание отпустить Виктора в «Арсенал» за 70 млн евро.



Первоначально «пушкари» рассматривали в качестве главной цели Беньямина Шешко из «Лейпцига», однако стороны не сошлись в цене, и теперь внимание переключилось на 27-летнего шведа.



Дьёкереш перебрался в «Спортинг» всего два года назад, но уже внес огромный вклад в успехи команды: два титула чемпиона Португалии (2024, 2025) и Кубок страны (2025). В прошлом сезоне он провел 52 матча, отметившись 54 голами и 13 ассистами.