Суарес может завершить карьеру после этого сезона

Дата публикации: 03-07-2025 10:50

Луис Суарес, известный своими выступлениями за такие клубы, как «Ливерпуль», «Барселона» и «Атлетико», раздумывает над завершением профессиональной карьеры по окончании текущего сезона. Об этом стало известно испанскому изданию «AS».



Согласно источнику, 38-летний уругваец, выступающий за «Интер Майами», надеется завоевать титул в MLS, после чего, вероятно, повесит бутсы на гвоздь.



К американской команде Луис примкнул в январе 2024 года. За это время он помог коллективу выиграть регулярный сезон МЛС. Кроме того, забив 34 гола, он вошел в число самых результативных игроков в истории «Интер Майами».



За свою продолжительную карьеру легендарный форвард провел 830 матчей на клубном уровне, отличившись 505 раз. Также на его счету 143 игры за национальную сборную.



Отметим, что экс-звезда «Барселоны» параллельно является совладельцем скромного «Депортиво ЛСМ» из 4-го дивизиона уругвайского футбола. Эксперты не исключают, что после ухода с поля Суарес сосредоточится на развитии своей команды.