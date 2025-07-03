«Байер» объявил о трансфере Куансы из «Ливерпуля»

Дата публикации: 03-07-2025 10:50

Английский защитник Джарелл Куанса сменил «Ливерпуль» на «Байер». Соглашение между футболистом и леверкузенским клубом рассчитано до середины 2030 года. Новичок взял себе 4-й игровой номер. Такая информация появилась на официальном сайте «фармацевтов».



По данным СМИ, сделка оценивается в 35 000 000 евро.



«Я познакомился с «Байером» еще в прошлом сезоне, когда мы встречались в Лиге чемпионов. Уже тогда меня впечатлил уровень игры этой команды – в первом тайме они прессинговали так, что немногие смогли бы повторить это на «Энфилде».



В ходе переговоров руководство клуба четко обозначило масштабные задачи, которые стоят перед командой. Для меня большая честь стать частью амбициозного проекта и внести свой вклад в новый этап развития «Байера». Это серьезный вызов, и я его принимаю!», - сказал новичок.



Куанса – воспитанник академии «Ливерпуля». В основном составе он дебютировал несколько лет назад и за это время поучаствовал в 58 матчах, отличившись тремя забитыми голами и таким же количеством ассистов.



Рыночная стоимость 22-летнего центрбека, по версии Transfermarkt.de, составляет порядка € 20 млн.