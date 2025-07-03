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Дэвид пройдет медобследование для «Ювентуса» в пятницу

Дата публикации: 03-07-2025 10:50

Центрфорвард сборной Канады Джонатан Дэвид в шаге от перехода в «Ювентус».

Журналист Фабрицио Романо утверждает, что клуб уже назначил медицинский осмотр игрока на пятницу. Если обследование пройдет успешно, официальное подписание контракта состоится в ближайшее время.

По информации итальянской прессы, 25-летний нападающий заключит с «бьянконери» долгосрочный контракт с годовым окладом в € 6 млн. Интересно, что переход Дэвида обойдется гранду Серии А без лишних трансферных затрат – его соглашение с «Лиллем» истекло несколько дней назад. Футболист представлял «догов» с 2020 года, став одним из ключевых бомбардиров команды.

По ходу сезона-24/25 Джонатан сыграл 49 поединков, в которых сумел отличиться 25 голами и 12 результативными пасами.

Аналитики веб-ресурса «Трансфермаркт» оценивают Дэвида в 45 000 000 евро.

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