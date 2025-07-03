"Байер" приобрел чемпиона Англии — 22-летнего защитника "Ливерпуля" Джарелла Квансу

Дата публикации: 03-07-2025 10:53

Джарелл Кванса продолжит свою карьеру в Германии — 22-летний защитник перешёл из «Ливерпуля» в леверкузенский «Байер». Немецкий клуб подтвердил подписание талантливого англичанина, который обошёлся «аптекарям» в 30 миллионов фунтов стерлингов. Также в соглашении предусмотрены бонусы на сумму до 5 миллионов фунтов, которые «Ливерпуль» может получить в зависимости от успехов игрока и его новой команды.

В сезоне 2024/25 Кванса провёл 25 матчей за «красных» во всех турнирах. Несмотря на конкуренцию в оборонительной линии, он получил регулярную игровую практику и проявил себя как надёжный и прогрессирующий центральный защитник. Его уверенная игра, хорошие физические данные и способность начинать атаки из глубины поля привлекли внимание клубов за пределами Англии, и именно «Байер» сумел убедить «Ливерпуль» отпустить перспективного футболиста.

Для самого Квансы это станет первым зарубежным вызовом в карьере. Переход в один из сильнейших клубов Бундеслиги, ставший чемпионом Германии в сезоне 2023/24, даёт ему возможность продолжить развитие в команде, которая активно использует молодых игроков и успешно сочетает атакующий стиль с высокой дисциплиной в обороне. В «Байере» рассчитывают, что англичанин усилит конкуренцию в центре защиты и поможет клубу успешно выступать как во внутреннем первенстве, так и на европейской арене.

Переезд в Леверкузен также станет важным шагом для самого Квансы в контексте борьбы за место в национальной сборной Англии — успешные выступления в Бундеслиге могут помочь ему привлечь внимание тренерского штаба «трёх львов» в преддверии крупных международных турниров.