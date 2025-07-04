Хавбек «Милана» Адли может продолжить карьеру в РПЛ

Дата публикации: 04-07-2025 11:00

«Спартак» активизировал переговоры с «Миланом» о переходе Ясина Адли. Так, инсайдер Иван Карпов уверяет, что клубы приблизились к заключению соглашения.



Карьера французского опорника началась в академии «ПСЖ», откуда он перебрался в миланский клуб в 2021 году. В составе «россонери» футболист принял участие в 39 официальных встречах (1 забитый мяч, 2 результативных паса).



В минувшем сезоне Ясин выступал за «Фиорентину» на условиях арендного соглашения. За флорентийцев он сыграл 35 раз, отличившись 5 мячами и 7 ассистами. «Фиалки» могли выкупить права на полузащитника за € 10,5 млн, но в итоге приняли решение не активировать данный пункт.



Действующий трудовой договор Адли с топ-клубом Серии А в силе до лета 2026 года. Рыночный ценник на 24-летнего француза равняется € 11 млн («Transfermarkt»).