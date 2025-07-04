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Названа причина ДТП, в котором погиб футболист «Ливерпуля» Жота

Дата публикации: 04-07-2025 11:00

Раскрыта причина смертельного ДТП на северо-западе Испании с участием звезды «Ливерпуля» Диогу Жоты, а также его родного брата Андре Силвы, выступавшего в Португалии за «Пенафиел».

«Автомобиль «Lamborghini», на котором передвигались футболисты, потерял управление из-за разрыва шины при обгоне, сошел с трассы и загорелся. Диего и Андре погибли на месте», - приводит слова представителя Гражданской гвардии Испании «BBC».

Карьера Жоты началась в «Пасуш де Феррейра». Также он защищал цвета «Порту» и «Вулверхэмптона». В сентябре 2020-го форвард примкнул к «Ливерпулю», где за пять лет сыграл 182 матча и помог клубу завоевать три титула. В прошлом сезоне 28-летний Диогу стал чемпионом АПЛ, а летом во второй раз праздновал победу в Лиге наций в футболке сборной Португалии.

22 июня Жота официально оформил отношения со своей девушкой Рутой Кардозу. Пара воспитывала 3-х детей.

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