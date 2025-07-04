Официально: Вега – игрок «Зенита»

Дата публикации: 04-07-2025 11:00

«Зенит» подтвердил переход крайнего защитника Романа Веги, выступавшего за «Аргентинос Хуниорс». Соглашение с новичком заключено сроком на пять лет.



По данным «Transfermarkt», 21-летний футболист стоил «Зениту» 7,7 млн евро.



«Присоединяемся к поздравлениям Романа с переходом в наш клуб и уверены, что он внесет весомый вклад в достижение новых побед!» - отмечается в заявлении пресс-службы команды.



За время выступлений за «Аргентинос Хуниорс» Вега наиграл 63 матча в различных соревнованиях, став автором одного забитого мяча и трех ассистов. В кампании 2022/2023 он представлял «Барселону Б» в статусе арендованного игрока, где провел 17 встреч.



В прошедшем сезоне РПЛ под руководством Сергея Семака «Зенит» завершил турнир на второй позиции. Новый чемпионат России стартует 18 июля. В 1-м туре «львы» сыграют с «Ростовом» на своем поле.