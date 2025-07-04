«Боруссия» Д подтвердила, что Гиттенс переходит в «Челси»

Дата публикации: 04-07-2025 11:00

«Боруссия» из Дортмунда официально объявила о договоренности с лондонским «Челси» по трансферу 20-летнего вингера Джейми Гиттенса.



Сумма сделки, включая бонусы, составит 64 млн евро, о чем передает известный инсайдер Фабрицио Романо.



В настоящее время англичанин находится в расположении «шмелей», выступающих на клубном ЧМ в США. Однако после завершения турнира футболист отправится в Лондон, где подпишет контракт с «синими».



Спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель в интервью «Sky Sports» подчеркнул, что переговоры были непростыми, но итоговые условия всех устроили:



«Переговоры с «Челси» оказались сложными, но мы рады, что смогли реализовать финансовые цели клуба и теперь можем уверенно планировать дальнейшее развитие. Джейми – исключительный игрок, который принес нам немало ярких моментов. Он стремится к покорению новых вершин, и мы от всей души желаем ему успехов».



По ходу сезона-2024/25 Гиттенс оформил 12 голов и 5 результативных пасов в 48 играх.