Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота и его брат погибли в автокатастрофе

Дата публикации: 04-07-2025 11:03

28-летний нападающий английского "Ливерпуля" Диогу Жота стал участником трагического дорожно-транспортного происшествия, которое привело к гибели людей. Как сообщает испанское издание Marca, авария произошла на 65-м километре автомагистрали A-52 в районе Паласиос-де-Санабрия, расположенном в провинции Самора. По информации из португальских источников, в результате ДТП погиб не только сам Жота, но и его младший брат Андре Силва — футболист, выступавший за клуб "Пенафиел", представляющий второй дивизион Португалии.

Трагедия потрясла не только футбольное сообщество, но и многих поклонников обоих игроков. Диогу Жота считался одним из ключевых футболистов "Ливерпуля" и регулярно вызывался в сборную Португалии. За свою карьеру он успел поиграть за ряд известных клубов, включая "Вулверхэмптон" и "Порту", прежде чем присоединиться к "красным". Андре Силва, хотя и не добился такой известности, подавал большие надежды на внутренней арене.

Особенно тяжелым этот удар оказался для семьи Жоты, ведь совсем недавно, 22 июня, он женился на своей возлюбленной Руте Кардозу. Вместе они воспитывали троих детей. Буквально за считаные недели до трагедии семья делилась счастливыми моментами, а теперь оказалась в центре невосполнимой утраты.

Обстоятельства аварии продолжают выясняться. Власти проводят расследование причин происшествия, чтобы установить все детали случившегося.