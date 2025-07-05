«Ювентус» хочет арендовать Эндрика

Дата публикации: 05-07-2025 01:19

Нападающий «Реала» Эндрик может продолжить карьеру в Италии, сообщает Sport.es.



Уточняется, что главным претендентом на аренду игрока стал туринский «Ювентус». Помимо «старой синьоры», в борьбу за 18-летнего бразильца включились «Милан», «Наполи» и «Комо».



При этом сам Эндрик не горит желанием покидать «Сантьяго Бернабеу», поскольку считает, что после смены тренера у него есть шансы на большее количество игровой практики.



Эндрик перебрался в мадридский клуб в прошлом году и за сезон успел принять участие в 37 матчах (847 минут), отличившись 7 забитыми мячами и 1 результативным пасом.



Контракт форварда с «галактикос» действует до лета 2030 года.