«Манчестер Юнайтед» и «Аль-Наср» поспорят за Руиса

Дата публикации: 05-07-2025 01:19

Фабиан Руис оказался в центре трансферных слухов – этим летом 29-летний игрок «ПСЖ» может сменить клуб.



Согласно сведениям инсайдера Себастьяна Видаля, заполучить полузащитника желают «МЮ» и «Аль-Наср». Однако нынешний наставник «красно-синих» Луис Энрике не спешит расставаться с футболистом и рассчитывает на его дальнейшее участие в проекте.



Отмечается, что клуб АПЛ стремится ускорить процесс, чтобы вырваться вперед в борьбе с ближневосточным конкурентом. «Аль-Наср», в свою очередь, готов сделать солидное предложение, способное заинтересовать руководство «Пари Сен-Жермен».



Руис переехал в Париж в 2022 году и с тех пор принял участие в 58 встречах в различных турнирах (6 голов, 11 результативных передач).



По версии «Трансфермаркт», текущая рыночная стоимость испанца составляет 40 миллионов евро.