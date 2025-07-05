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«Барселона» выбрала новую цель после срыва трансфера Уильямса

Дата публикации: 05-07-2025 01:19

«Барселона» не сумела провернуть трансфер Нико Уильямса. Вингер продлил соглашение с «Атлетиком» до конца сезона-34/35.

По данным СМИ, сумма отступных за игрока сборной Испании увеличилась с 58 до 96 млн евро.

Журналист Фабрицио Романо утверждает, что «сине-гранатовые» собираются возобновить переговоры по Луису Диасу. Однако сделка выглядит сложной: «Ливерпуль» уже демонстрировал жесткую позицию, отвергнув предложения не только от каталонцев, но и от мюнхенской «Баварии».

Рыночная стоимость 28-летнего колумбийца, согласно Transfermarkt.de, составляет 70 000 000 евро. Кроме Диаса, в списке целей «Барсы» фигурирует англичанин Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), мечтающий продолжить карьеру в команде Ханса-Дитера Флика.

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