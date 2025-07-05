22-летний полузащитник Нико Уильямс продлил контракт с "Атлетиком"

Дата публикации: 05-07-2025 10:01

22-летний полузащитник Нико Уильямс подписал новый долгосрочный контракт с "Атлетиком" из Бильбао. Соглашение рассчитано до 2035 года, что подчеркивает намерение клуба сохранить одного из своих ключевых игроков на долгие годы.

Согласно обновленным условиям, сумма отступных за игрока значительно возросла — более чем на 50% по сравнению с предыдущим контрактом. Напомним, ранее клаусула составляла около 62 миллионов евро, однако этот показатель варьировался в зависимости от уровня инфляции. Теперь выкуп за игрока станет еще менее доступным для потенциальных покупателей.

Интерес к Уильямсу в последние месяцы проявлял ряд европейских грандов, в частности "Барселона", которая рассматривала Нико как важное усиление фланга атаки. Однако сам футболист неоднократно заявлял о своей приверженности "Атлетику", клубу, в котором он сделал первые шаги во взрослом футболе. Руководство басков также подчеркивает, что продление контракта с одним из самых талантливых воспитанников академии — важный шаг в стратегии сохранения конкурентоспособного и стабильного состава.

Уильямс продолжает развиваться и уверенно входит в число лидеров команды. Его прогресс не остается незамеченным — в том числе и на уровне сборной Испании, за которую он уже успел провести несколько ярких матчей. Новый контракт до 2035 года свидетельствует о взаимном доверии между игроком и клубом, а также демонстрирует готовность "Атлетика" бороться за свои кадры в условиях растущей конкуренции на трансферном рынке.