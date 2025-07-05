"Реал" - "Боруссия" (Дортмунд). Прогноз на матч клубного чемпионата мира 5 июля

Дата публикации: 05-07-2025 10:02

Завершает стадию 1/4 финала Клубного чемпионата мира одно из самых ожидаемых противостояний — встреча победителей групп "H" и "F", которая пройдет в Ист-Ратерфорде. Этот матч — настоящая афиша, ведь он представляет собой ремейк прошлогоднего финала Лиги чемпионов. Тогда, напомним, мадридский "Реал" одержал победу над дортмундской "Боруссией", и теперь команды вновь сталкиваются — уже в рамках мирового клубного первенства.

Оба коллектива уверенно прошли групповой этап, завершив его без поражений. В активе каждой из команд по две победы и одной ничьей, что позволило им выйти в плей-офф с первых мест. В 1/8 финала оба соперника также показали класс, хотя и добились побед с минимальным преимуществом. "Реал" одолел "Ювентус" со счетом 1:0 благодаря точному удару Гонсало Гарсии на 54-й минуте. Команда Карло Анчелотти традиционно надежна в обороне и умеет выжидать моменты для решающего удара.

"Боруссия" же прошла мексиканский "Монтеррей" — и сделала это весьма уверенно уже в первом тайме. Нападающий Серу Гирасси оформил дубль к 24-й минуте, установив итоговый счет — 2:0. Несмотря на давление соперника во втором тайме, немецкая команда сумела сохранить преимущество и спокойно довести матч до победы.

История противостояний этих клубов в последние годы складывается в пользу мадридцев. В финале Лиги чемпионов, состоявшемся 1 июня на стадионе "Уэмбли", "Реал" снова показал свою фирменную концовку — победа 2:0 с голами Дани Карвахаля и Винисиуса Жуниора, забитыми на 74-й и 83-й минутах. Кроме того, команды встречались и осенью в рамках основного этапа Лиги чемпионов, где "Боруссия" вела по ходу встречи 2:0, однако "Реал" выдал потрясающий камбэк и разгромил соперника — 5:2. Хет-трик оформил всё тот же Винисиус Жуниор, который, судя по всему, имеет особую мотивацию в матчах с дортмундцами.

С учетом истории их противостояний и формы на турнире, эксперты склоняются в пользу победы "Реала". На этот исход букмекеры предлагают коэффициент около 1,7. Также стоит присмотреться к ставке на общий тотал больше 2.5 голов — тот же коэффициент 1,7, при этом обе команды обладают атакующим потенциалом и редко проводят матчи всухую.

Ждать от этого матча стоит как минимум зрелища. Если "Боруссия" сумеет сдержать натиск в концовке, как не получалось раньше, возможно, нас ждет неожиданная развязка. В противном случае "Реал" вновь подтвердит статус мастера решающих стадий.