Федор Смолов устроил драку в московском заведении

Дата публикации: 05-07-2025 10:00

Бывший нападающий сборной России и ФК "Краснодар", 35-летний Федор Смолов оказался в центре громкого инцидента, произошедшего в одном из столичных заведений. По информации, поступившей от инсайдера Ивана Карпова, конфликт случился в конце мая — 28 числа, ранним утром около 7:30, в московском кафе "Кофемания". Примечательно, что именно в этом заведении в 2018 году произошел другой резонансный случай — драка с участием известных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, за которую они впоследствии получили реальные сроки лишения свободы. Позже оба были освобождены условно-досрочно.

Что касается недавнего инцидента, то, как сообщается, у Смолова произошел конфликт с двумя мужчинами. Точные причины потасовки пока не установлены. По одной из версий, между сторонами возник словесный спор, который быстро перерос в физическую разборку. Отмечается, что спортсмена могли спровоцировать — не исключено, что его действия были реакцией на намеренные провокации со стороны оппонентов.

Впоследствии ситуация приняла еще более неприятный оборот: у участников инцидента оказалось видеозапись случившегося, и от Смолова якобы потребовали деньги за то, чтобы не публиковать ее. Если эта информация подтвердится, речь идет о вымогательстве — деянии, подпадающем под статью 163 УК РФ. Однако футболист, по данным источника, отказался платить. Вскоре после этого видео конфликта все же появилось в ряде Telegram-каналов и пабликов, нередко с искаженными и провокационными комментариями.

Пока официальных комментариев от самого Смолова или его представителей не поступало. Также неясно, была ли подана жалоба в правоохранительные органы и планируется ли возбуждение уголовного дела по факту вымогательства. Тем не менее, инцидент вызвал бурную реакцию в СМИ и социальных сетях, вызвав обсуждение как самого поведения футболиста, так и моральной стороны шантажа.

Федор Смолов, ранее игравший за такие клубы, как "Динамо", "Локомотив", "Краснодар" и испанскую "Сельту", в последние месяцы оставался без клуба. Его имя не раз всплывало в связи с внефутбольными событиями, однако столь резонансный эпизод, как майская драка в "Кофемании", может серьезно повлиять на его дальнейшую карьеру и репутацию.



