13:17 ()
Свернуть список

«Наполи» хочет вернуть Осимхена в команду

Дата публикации: 07-07-2025 11:55

В итальянских СМИ появилась информация о возможном возвращении Виктора Осимхена в основу «Наполи». Газета «Il Mattino» сообщает, что руководство клуба активно ищет пути восстановления отношений с нигерийским нападающим.

На этой неделе представители неаполитанского клуба провели серию переговоров с окружением игрока, пытаясь урегулировать давний конфликт. Этот вопрос обсуждается на уровне топ-менеджмента и наставника команды Антонио Конте.

Главная причина, по которой чемпион Италии стремится вернуть Осимхена в обойму – отсутствие подходящей кандидатуры на позицию центрфорварда.

Сам Виктор пока склоняется к тому, чтобы покинуть Серию А. Его агенты изучают предложения из других чемпионатов, в том числе из АПЛ.

Напомним, предыдущий сезон 26-летний футболист отыграл в турецком «Галатасарае», где выступал на условиях аренды.

Трудовой договор Осимхена с «партенопейцами» истекает следующим летом. «Transfermarkt» оценивает бомбардира в 70 000 000 евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close