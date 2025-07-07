«Наполи» хочет вернуть Осимхена в команду

Дата публикации: 07-07-2025 11:55

В итальянских СМИ появилась информация о возможном возвращении Виктора Осимхена в основу «Наполи». Газета «Il Mattino» сообщает, что руководство клуба активно ищет пути восстановления отношений с нигерийским нападающим.



На этой неделе представители неаполитанского клуба провели серию переговоров с окружением игрока, пытаясь урегулировать давний конфликт. Этот вопрос обсуждается на уровне топ-менеджмента и наставника команды Антонио Конте.



Главная причина, по которой чемпион Италии стремится вернуть Осимхена в обойму – отсутствие подходящей кандидатуры на позицию центрфорварда.



Сам Виктор пока склоняется к тому, чтобы покинуть Серию А. Его агенты изучают предложения из других чемпионатов, в том числе из АПЛ.



Напомним, предыдущий сезон 26-летний футболист отыграл в турецком «Галатасарае», где выступал на условиях аренды.



Трудовой договор Осимхена с «партенопейцами» истекает следующим летом. «Transfermarkt» оценивает бомбардира в 70 000 000 евро.