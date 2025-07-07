«Зенит» собирается подписать еще одного футболиста «Фламенго»

Дата публикации: 07-07-2025 11:55

«Зенит» продолжает работать над усилением состава в преддверии нового сезона. Очередной целью петербуржцев стал форвард «Фламенго» Педро. Уже в ближайшие часы российский топ-клуб сделает официальное предложение по приобретению игрока. Об этом пишет журналист Хулио Мигель Нето.



Отмечается, что параллельно с этим, «сине-бело-голубые» ведут переговоры с агентом 28-летнего бразильца.



Педро защищает цвета «Фламенго» с 2020 года. Сначала он выступал за «стервятников» на правах аренды из «Фиорентины», а затем в январе 2021-го нападающий был выкуплен за 14 млн евро. В настоящий момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 22 млн.



Всего в активе Педро 140 голов и 35 результативных передач, которые он оформил в 280 встречах за коллектив из Рио-де-Жанейро. Напомним, на днях «Зенит» купил у «Фламенго» хавбека Жерсона за 25 миллионов евро.