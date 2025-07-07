«МЮ» готов заплатить € 40 млн за хавбека «Челси»

Дата публикации: 07-07-2025 11:55

По данным британского издания «Mirror», «Манчестер Юнайтед» нацелен на подписание Кристофера Нкунку. Атакующий полузащитник может покинуть «Челси» уже в это трансферное окно.



Согласно источнику, «аристократы» не рассматривают француза в качестве основного игрока после недавних приобретений Жоао Педро и Лиама Делапа. «Манкунианцы» готовы выделить на сделку 40 млн евро, чтобы переманить Кристофера в свои ряды.



В завершившемся сезоне Нкунку выходил на поле в 46 поединках. В них он сумел отличиться 15 мячами и 5 голевыми передачами.



Хавбек связан контрактными обязательствами с «Челси» до конца июня 2029 года. Рыночный ценник на 27-летнего француза составляет 35 миллионов евро.