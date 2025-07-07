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В «Ман Сити» определились с заменой для Уокера

Дата публикации: 07-07-2025 11:55

«Манчестер Сити» вступил в переговоры с миланским «Интером» насчет трансфера Дензела Думфриса. По данным Стива Кея из «Football Transfers», гранд АПЛ рассматривает защитника в качестве возможной замены Кайлу Уокеру, перешедшему в «Бернли».

Сообщается, что в контракте нидерландца есть специальный пункт, согласно которому до 15 июля его можно выкупить всего за 25 000 000 евро. В «Сити» считают такой вариант финансово выгодным.

В минувшей кампании правый фулбек сыграл 47 раз на клубном уровне, записав на свой счет 11 забитых мячей и 6 ассистов.

По оценкам экспертов «Трансфермаркт», ориентировочная стоимость игрока сборной Нидерландов равняется 35 млн евро. Трудовое соглашение Думфриса с «нерадзурри» истекает в 2028 году.

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