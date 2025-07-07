Стал известен кандидат на замену Угальде в «Спартаке»

Дата публикации: 07-07-2025 11:55

Хосе Мануэль Лопес, являющийся игроком «Палмейраса», оказался в списке главных претендентов на место Манфреда Угальде в «Спартаке». Такой информацией располагает «Чемпионат».



В понедельник, 7 июля, «Фейеноорд» планирует предпринять очередную попытку договориться о трансфере Угальде. Высока вероятность, что сделка состоится. Если это произойдет, то руководство москвичей намерено активизировать поиск замены, и Лопес рассматривается как один из ключевых вариантов.



24-летний аргентинец перебрался в «Палмейрас» в 2022 году. В этом сезоне центрфорвард поучаствовал в 32 матчах за «зелено-белых» в различных турнирах, заработав пятнадцать результативных баллов по системе «гол+пас» (11+4).



Контракт Лопеса с командой истекает лишь в 2027 году. По версии «Transfermarkt», текущая оценка его трансферной стоимости составляет 10 млн евро.