УЕФА оштрафовал Мбаппе за провокации в матче с «Атлетико»

Дата публикации: 08-07-2025 12:37

По информации испанского издания AS, сразу трое игроков мадридского «Реала» подверглись дисциплинарным санкциям со стороны УЕФА за неподобающее поведение во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико». Речь идёт о нападающем Килиане Мбаппе, защитнике Антонио Рюдигере и полузащитнике Даниэле Себальосе. Согласно источнику, французский форвард оштрафован на 30 тысяч евро, Рюдигер заплатит 40 тысяч, а Себальосу назначен штраф в размере 20 тысяч евро.

Причиной санкций стали обвинения в провокационном поведении игроков по отношению к болельщикам соперника. Инцидент произошёл после финального свистка напряжённого матча на стадионе «Сивитас Метрополитано», когда футболисты «Реала», празднуя выход в четвертьфинал, якобы позволили себе резкие жесты и реплики в сторону фанатов «Атлетико». Представители УЕФА квалифицировали поведение игроков как несоответствующее духу спортивной этики.

Вдобавок к денежным штрафам все трое получили условную дисквалификацию на один матч под эгидой УЕФА. Это означает, что в случае повторного нарушения подобного характера любой из них автоматически пропустит следующую встречу в еврокубках. Подобные санкции применяются редко, но в УЕФА сочли, что демонстративные действия игроков могли спровоцировать беспорядки на трибунах и повлиять на безопасность участников встречи.

Защитная сторона мадридского клуба в свою очередь утверждала, что реакция футболистов была вызвана агрессивным поведением болельщиков «Атлетико», которые в течение матча неоднократно бросали на поле посторонние предметы и оскорбляли игроков. В клубе настаивали, что поведение Мбаппе, Рюдигера и Себальоса стало ответом на откровенные провокации с трибун. Несмотря на это, апелляция, поданная «Реалом», осталась без удовлетворения — УЕФА не пересмотрел своё решение.

Напомним, что поединок между «Атлетико» и «Реалом» завершился со счётом 1:0 в пользу «матрасников». Это компенсировало результат первого матча, который также закончился с минимальной победой — но уже в пользу «Реала». В итоге всё решилось в серии пенальти, где более хладнокровными оказались подопечные Карло Анчелотти. Именно по пенальти «Реал» пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, что и вызвало бурную реакцию футболистов на поле.

Вне зависимости от эмоций, УЕФА жёстко отреагировал на поведение игроков, подчеркнув необходимость сохранять уважение к соперникам и болельщикам, особенно в столь напряжённых матчах. В дальнейшем «Реал» должен будет учитывать дисциплинарные риски, поскольку повторное нарушение может привести не только к персональным санкциям, но и к более серьёзным последствиям для клуба.