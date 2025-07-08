Названы причины аварии, в которой погиб Диогу Жота

Дата публикации: 08-07-2025 23:05

Трагедия произошла 3 июля в испанской провинции Самора, где в результате серьёзного дорожно-транспортного происшествия погиб нападающий «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота. Ему было всего 28 лет. Вместе с ним в машине находился его младший брат Андре, 25-летний футболист португальского клуба «Пенафиел». Оба спортсмена скончались на месте — их автомобиль загорелся после столкновения, и они не смогли выбраться из салона.

По предварительным данным следствия, причиной аварии могли стать превышение скорости и технические неполадки, предположительно связанные с колесом. Как сообщает источник, эксперты зафиксировали на асфальте характерные следы шин: они начинаются примерно за 100 метров до места удара и продолжаются на протяжении около 50 метров. Эти детали сыграли важную роль при формировании первых выводов о причинах трагедии. Работа по составлению официального экспертного отчета всё ещё продолжается, однако уже сейчас очевидно, что к аварии не привели какие-либо внешние вмешательства или преступные действия. Несмотря на это, дело передано в суд для окончательного установления обстоятельств произошедшего.

Диогу Жота с 2020 года выступал за английский «Ливерпуль», куда перешёл из «Вулверхэмптона». До этого он играл за «Порту» и «Пасуш де Феррейра». В составе сборной Португалии он провёл 49 матчей и отметился 14 забитыми мячами. Нападающий был частью команды, ставшей чемпионом Англии в завершившемся сезоне — в 37 матчах за «Ливерпуль» он забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Его яркая, стремительно развивающаяся карьера внезапно оборвалась на пике.

Андре Жота, младший брат Диогу, также строил футбольную карьеру. Он выступал за португальский клуб второго дивизиона «Пенафиел» и считался перспективным игроком. Братья были близки и часто проводили время вместе, особенно во время коротких перерывов в клубных сезонах.

Похороны Диогу и Андре Жота прошли 5 июля в Португалии. Проститься с футболистами пришли родственники, друзья, коллеги по клубам, представители футбольных федераций и множество поклонников. В память о погибшем нападающем «Ливерпуль» выразил соболезнования родным и близким, отметив вклад Жоты в успехи команды и его человеческие качества. Клуб сообщил, что память о нем навсегда останется частью истории «Энфилда».

Гибель Диогу и Андре стала большим ударом для португальского футбола и всего мирового спортивного сообщества. В социальных сетях вспоминают яркие моменты их карьеры, выражают соболезнования и публикуют слова поддержки семье. Многие поклонники по-прежнему не могут поверить в случившееся. Судебное разбирательство по делу ДТП продолжается, и в ближайшее время могут быть опубликованы окончательные выводы экспертов.