Клод Макелеле высказался об увеличении внимания к роли центральных полузащитников

Дата публикации: 08-07-2025 23:06

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Клод Макелеле поделился мыслями о месте и значении центральных полузащитников в современном футболе, а также вспомнил эпоху легендарных «галактикос», в которой сам был ключевым игроком. Его слова приводит испанское издание AS.

Отвечая на вопрос о своём влиянии на футбол, Макелеле отметил, что не считает нужным проводить прямые параллели между собой и сегодняшними игроками. По его мнению, каждый футболист должен сам строить свою карьеру и развиваться в своем собственном стиле:

— Кто такой Макелеле в современном футболе? Я не люблю заниматься сравнением. Мы ведь не ищем нового Зидана, Роналду или Рауля? Почему тогда стоит искать нового Макелеле? Молодые футболисты должны прокладывать свой путь. Радует, что в последние годы центральным полузащитникам начали уделять гораздо больше внимания, — сказал экс-игрок. — Раньше всё внимание было сосредоточено на нападающих. Но ведь без полузащитников игра попросту невозможна.

Макелеле, чьё имя стало нарицательным для обозначения роли разрушителя в центре поля, признал, что времена изменились, и современный футбол предъявляет иные требования к командам. Он подчеркнул, что роль опорного полузащитника по-прежнему остаётся важнейшей в тактическом построении, но теперь она получает больше признания со стороны публики и экспертов.

Также бывший футболист прокомментировал попытки сравнивать эпоху «галактикос» с нынешним составом «Реала». По его словам, вряд ли в будущем удастся повторить ту уникальную атмосферу и состав команды, который был собран в начале 2000-х годов:

— Настоящие «галактикос» уже в прошлом. Это была уникальная команда, и она больше не повторится. Люди до сих пор говорят о том составе, вспоминают те времена. Но мы не должны постоянно искать прошлое в настоящем. Сейчас у «Реала» есть новые игроки, они моложе, талантливы и по-своему особенные. Сравнивать их с нами я бы не стал.

Клод Макелеле выступал за мадридский «Реал» с 2000 по 2003 год, сыграв важную роль в становлении команды, которая считалась одной из сильнейших в мире. В тот период за «бланкос» выступали такие звёзды, как Зинедин Зидан, Луиш Фигу, Рауль, Роналдо и Дэвид Бекхэм. Несмотря на скромную статистику, Макелеле считался незаменимым игроком в центре поля, обеспечивая баланс между атакой и обороной.

Слова Макелеле вновь поднимают дискуссию о значении центральных полузащитников — игроков, чья работа часто остаётся в тени, но без которых невозможны ни красивая игра, ни стабильные победы.