Спортдир украинского «Шахтера» Дарио Срна надеется на скорое окончание боевых действий

Дата публикации: 08-07-2025 23:09

Спортивный директор донецкого «Шахтёра» Дарио Срна выразил надежду на скорейшее завершение боевых действий на территории Украины и достижение мирного урегулирования конфликта. В интервью испанскому изданию Marca хорватский специалист подчеркнул важность диалога и мирного разрешения ситуации между Украиной и Россией.

«Пришло время сесть за стол переговоров, поговорить и подписать мирное соглашение», — заявил Срна, отметив, что продолжение войны ежедневно сказывается на жизни миллионов людей и мешает нормальной работе в стране.

По словам спортивного директора, ситуация остаётся крайне тяжёлой. Он выразил сожаление, что международное внимание к происходящему в Украине стало ослабевать: «Люди больше не говорят об Украине так, как раньше. А ведь атаки происходят каждый день».

Срна подчеркнул, что «Шахтёр» продолжает функционировать в чрезвычайно сложных условиях, но при этом не теряет надежды. «Мы верим, что всё это закончится как можно скорее. Это слишком тяжело для всех — для граждан, для игроков, для клуба. Мы мечтаем о мире», — добавил он.

Дарио Срна, бывший капитан «Шахтёра» и один из самых уважаемых игроков в истории клуба, уже несколько лет выполняет обязанности спортивного директора. Он активно участвует в международных инициативах, рассказывая о положении дел в Украине, и регулярно призывает мировое сообщество не забывать о продолжающемся конфликте.