«Ювентус» не отказался от Коло-Муани

Дата публикации: 09-07-2025 10:44

«Ювентус» планирует возобновить диалог с «ПСЖ» относительно условий дальнейшего пребывания форварда Рандаля Коло-Муани в Италии.



Арендное соглашение истекает 15 июля. Однако туринцы сохраняют заинтересованность в продлении сотрудничества как минимум на один сезон, несмотря на жесткую позицию парижан.



Согласно информации одного из самых авторитетных футбольных инсайдеров Джанлуки Ди Марцио, руководство «Юве» продолжает рассматривать 26-летнего французского бомбардира в качестве ключевой фигуры в тактических построениях главного тренера Игоря Тудора. В то же время «Пари Сен-Жермен» настаивает на включении обязательного выкупа в любые соглашения об аренде, что пока остается основным камнем преткновения в переговорах.



Ориентировочная стоимость Коло-Муани, согласно данным «Transfermarkt», составляет порядка 30 000 000 евро.