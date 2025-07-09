19:27 ()
Свернуть список

«Ювентус» не отказался от Коло-Муани

Дата публикации: 09-07-2025 10:44

«Ювентус» планирует возобновить диалог с «ПСЖ» относительно условий дальнейшего пребывания форварда Рандаля Коло-Муани в Италии.

Арендное соглашение истекает 15 июля. Однако туринцы сохраняют заинтересованность в продлении сотрудничества как минимум на один сезон, несмотря на жесткую позицию парижан.

Согласно информации одного из самых авторитетных футбольных инсайдеров Джанлуки Ди Марцио, руководство «Юве» продолжает рассматривать 26-летнего французского бомбардира в качестве ключевой фигуры в тактических построениях главного тренера Игоря Тудора. В то же время «Пари Сен-Жермен» настаивает на включении обязательного выкупа в любые соглашения об аренде, что пока остается основным камнем преткновения в переговорах.

Ориентировочная стоимость Коло-Муани, согласно данным «Transfermarkt», составляет порядка 30 000 000 евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close