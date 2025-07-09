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«МЮ» хочет заполучить хавбека «Аталанты»

Дата публикации: 09-07-2025 10:44

«Ман Юнайтед» намерен усилить состав в летнюю трансферную кампанию и рассматривает бразильца Эдерсона Лоуренсо в качестве приоритетной цели.

Goal.com информирует, что представители «манкунианцев» уже направили итальянскому клубу официальное предложение о переходе полузащитника.

Однако конкуренция за игрока обещает быть жесткой. Помимо «красных дьяволов», заинтересованность в бразильце проявляют «Ливерпуль», а также два представителя Серии А – «Интер» и «Ювентус». Трансферная стоимость 26-летнего Эдерсона оценивается специалистами «Трансфермаркт» в 50 млн евро.

В прошлом сезоне хавбек провел 49 матчей за «Аталанту» в различных соревнованиях. В этих встречах он отметился 5 голами и двумя результативными передачами, подтвердив свой статус одного из ключевых игроков бергамского клуба.

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