«МЮ» хочет заполучить хавбека «Аталанты»

Дата публикации: 09-07-2025 10:44

«Ман Юнайтед» намерен усилить состав в летнюю трансферную кампанию и рассматривает бразильца Эдерсона Лоуренсо в качестве приоритетной цели.



Goal.com информирует, что представители «манкунианцев» уже направили итальянскому клубу официальное предложение о переходе полузащитника.



Однако конкуренция за игрока обещает быть жесткой. Помимо «красных дьяволов», заинтересованность в бразильце проявляют «Ливерпуль», а также два представителя Серии А – «Интер» и «Ювентус». Трансферная стоимость 26-летнего Эдерсона оценивается специалистами «Трансфермаркт» в 50 млн евро.



В прошлом сезоне хавбек провел 49 матчей за «Аталанту» в различных соревнованиях. В этих встречах он отметился 5 голами и двумя результативными передачами, подтвердив свой статус одного из ключевых игроков бергамского клуба.