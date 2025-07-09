«Бавария» нашла замену Сане в «Ливерпуле»

Дата публикации: 09-07-2025 10:44

По информации издания «Bild», «Бавария» достигла принципиальной договоренности с Луисом Диасом по условиям личного контракта. Вингер «Ливерпуля» дал понять представителям мюнхенцев о своем намерении сменить Премьер-лигу на Бундеслигу в ближайшее трансферное окно.



Немецкий клуб активно ищет усиление на фланг атаки в связи с уходом Лероя Сане в «Галатасарай». Кроме колумбийца, в списке кандидатов фигурировал Нико Уильямс, но испанец предпочел остаться в «Атлетике», подписав долгосрочное соглашение до 2035 года.



Сложность сделки заключается в действующем контракте футболиста с «Ливерпулем», который рассчитан еще на два года. По данным Transfermarkt.de, 28-летний Диас стоит около 70 миллионов евро, и английский клуб вряд ли пойдет на уступки, особенно после крупных инвестиций в приобретение Флориана Вирца.



Конкуренцию «Баварии» может составить «Барселона», также проявляющая интерес к Диасу после неудачи с Уильямсом. Однако каталонцам будет сложно соревноваться в финансовых возможностях с мюнхенским клубом.



За время выступлений за «Ливерпуль» Луис успел стать чемпионом Англии в сезоне-2024/25, дважды выиграть Кубок лиги (2022, 2024), а также добавить в коллекцию Суперкубок и Кубок Англии. В 148 матчах за «красных» он отметился 41 голом и 23 ассистами. В футболке сборной Колумбии Диас провел 64 игры, поучаствовав в 23 результативных эпизодах (19 мячей + 4 результативных паса).