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«Спартак» может расторгнуть контракт с Мединой

Дата публикации: 09-07-2025 10:44

Хесус Медина, выступающий за «Спартак», вскоре может сменить клуб в рамках РПЛ. Как стало известно агенту Тимуру Гурцкая, «красно-белые» рассматривают вариант досрочного завершения сотрудничества с футболистом.

В случае, если 28-летний Медина покинет команду в статусе свободного агента, его услугами может заинтересоваться «Локомотив». «Железнодорожники» уже проявляли внимание к игроку этим летом.

Напомним, что «Спартак» выкупил права на парагвайца у ЦСКА в 2023 году, заплатив за трансфер 6 млн евро.

За отрезок карьеры в рядах «народной команды» Медина сыграл 58 матчей (8 голов, 7 ассистов).

Действующий контракт футболиста истекает летом 2026 года, однако его судьба может решиться раньше. Эксперты «Transfermarkt» оценивают Медину в € 3 млн.

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